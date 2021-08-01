На Играх французский боксер устроил забастовку — он час сидел на ринге из-за дисквалификации

Пекельце

The Times Of India / Twitter

В Токио на Олимпийских играх французский супертяжеловес Мурад Алиев после поражения почти час сидел в углу ринга в знак протеста. Он был недоволен дисквалификацией из четвертьфинала из-за умышленного удара головой по сопернику.

Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 августа. Мурад Алиев возмутился, когда судья дисквалифицировал его за четыре секунды до конца второго раунда. Рефери отметил, что Алиев намеренно использовал свою голову для столкновения с британским оппонентом Фрейзером Кларком. После объявления дисквалификации Алиев сел на ринг. Затем к нему подошли члены французской команды, чтобы поговорить, и принесли воды.

«Это был мой способ показать, что решение было таким несправедливым. Я хотел бороться со всей этой несправедливостью, и, честно говоря, сегодня у моих товарищей по команде тоже были несправедливые результаты. Я тренировался для этого всю свою жизнь, и я пришел сюда, и из-за решения одного рефери я проиграл. [...] Я бы выиграл, но уже было написано, что я дисквалифицирован. Я готовился к этому всю свою жизнь, так что злиться на этот результат естественно», — пояснил спортсмен.

Алиев сидел в углу ринга около 30 минут. Затем ушел вместе с организаторами, но спустя 15 минут вернулся на ринг. Он оставался там еще около 15 минут, после чего завершил забастовку.

Алиев и Кларк вели бой в течение двух раундов. Кларк, завоевавший медаль за победу, назвал это решение справедливым. 26-летний Мурад Алиев родился в Москве и в возрасте шести лет переехал во Францию. Он является чемпионом Франции и серебряным призером Европейских игр в Беларуси.