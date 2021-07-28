В Госдепе США рядом с кабинетом спецпосланника по антисемитизму нацарапали свастику

Пекельце

Axios

В США в здании Государственного департамента неизвестный нацарапал свастику на обшивке лифта, который расположен рядом с кабинетом спецпосланника по антисемитизму.

Об этом сообщает CNN.

Свастику обнаружили в понедельник, 26 июля, ее уже удалили с лифта, а расследованием инцидента займется Дипломатическая служба безопасности — это федеральный правоохранительный орган Государственного департамента. Эта ситуация побудила госсекретаря Энтони Блинкена написать письмо работникам Госдепа.

«Как это мучительно напоминает нам: антисемитизм — не пережиток прошлого. Он, как и раньше, сильный в мире, в том числе и у нас. И это отвратительно. Ему не место в Соединенных Штатах, в Государственном департаменте или в других местах. И мы должны быть безжалостны в том, чтобы ему противостоять. Мы также знаем из нашей собственной истории и из историй других стран, что антисемитизм часто идет рука об руку с расизмом, сексизмом, гомофобией, ксенофобией и другими видами ненависти. Ни одна из этих идеологий не должна иметь места на нашем рабочем месте или в нашей стране», — написал Блинкен в служебной записке для всех сотрудников Госдепартамента, с которой ознакомилась CNN.

Axios

Во вторник, 27 июля, президент Джо Байден также решительно осудил этот инцидент в Twitter: «Позвольте мне внести ясность: антисемитизму нет места ни в Государственном департаменте, ни в моей администрации, ни где-либо в мире. Мы должны не давать ненависти убежища и противостоять фанатизму, где бы мы ни находили его».

Блинкен, который вырос в еврейских традициях и рассказывал, как его отчима спас американский солдат от Холокоста, обратился к еврейским сотрудникам ведомства в своем послании: «Нашим еврейским коллегам: пожалуйста, знайте, как мы благодарны за вашу службу и как гордимся тем, что мы ваши коллеги. И это касается всей нашей разнообразной и преданной своему делу команды в Вашингтоне и во всем мире. Я знаю, что могу говорить от имени заместителей секретарей и старших руководителей Департамента, когда говорю, что для меня большая честь служить вместе с вами от имени американского народа».