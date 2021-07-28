В Госдепе США рядом с кабинетом спецпосланника по антисемитизму нацарапали свастику

В США в здании Государственного департамента неизвестный нацарапал свастику на обшивке лифта, который расположен рядом с кабинетом спецпосланника по антисемитизму.

Об этом сообщает CNN.

Свастику обнаружили в понедельник, 26 июля, ее уже удалили с лифта, а расследованием инцидента займется Дипломатическая служба безопасности — это федеральный правоохранительный орган Государственного департамента. Эта ситуация побудила госсекретаря Энтони Блинкена написать письмо работникам Госдепа.

«Как это мучительно напоминает нам: антисемитизм — не пережиток прошлого. Он, как и раньше, сильный в мире, в том числе и у нас. И это отвратительно. Ему не место в Соединенных Штатах, в Государственном департаменте или в других местах. И мы должны быть безжалостны в том, чтобы ему противостоять. Мы также знаем из нашей собственной истории и из историй других стран, что антисемитизм часто идет рука об руку с расизмом, сексизмом, гомофобией, ксенофобией и другими видами ненависти. Ни одна из этих идеологий не должна иметь места на нашем рабочем месте или в нашей стране», — написал Блинкен в служебной записке для всех сотрудников Госдепартамента, с которой ознакомилась CNN.