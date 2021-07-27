Церковная одежда и массажер для ног: в киевском метро показали статистику утерянных в подземке вещей
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Сергей Моргунов / «Бабель»
В киевском метрополитене показали, какие вещи чаще всего теряли пассажиры в подземке в первом полугодии 2021 года.
Об этом пишет КП «Киевский метрополитен» в своем Facebook.
«За шесть месяцев 2021 года в бюро находок киевской подземки попало 177 различных вещей. Тенденции свидетельствуют, что летом пассажиры забывают очки, самокаты, детские рюкзаки, шляпы. В холодное время года — шарфы, перчатки, шапки, а весной — зонтики, куртки, рюкзаки», — говорится в сообщении.
Всего с января по июнь уже вернули 44 утерянные вещи, а все остальные до сих пор ждут владельцев в бюро находок.
Чаще всего пассажиры теряют телефоны и беспроводные наушники. Также в подземке нашли чемодан с церковной одеждой, массажер для ног и санки.
В метрополитене отметили, что документы сразу передают правоохранительным органам. Поэтому в таком случае лучше обращаться в полицию.
- По данным сервиса такси Uber, Киев входит в тройку городов, жители которых чаще всего забывают вещи в такси. Чаще всего украинцы забывают в такси кошельки, на втором месте — телефоны и фотоаппараты, третье место — за рюкзаками, сумками, папками, коробками и багажом. Четвертое место занимают ключи, пятое — наушники. Также водители такси часто находят очки и одежду.