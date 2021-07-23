На Аляске береговая охрана спасла мужчину, который неделю защищался от медведя гризли

Пекельце

Becca / Unsplash

На Аляске береговая охрана США спасла мужчину, которого в течение недели преследовал медведь гризли. Об этом сообщает BBC.

Экипаж вертолета береговой охраны был на пути к группе ученых, которая исследовала дикую природу. Однако погодные условия сбили их с курса и они заметили сообщение о бедствии. Мужчина нацарапал на крыше избушки надпись SOS и «Помогите мне», а также размахивал руками и звал на помощь. Мужчина сказал им, что на него напал медведь, и он не спал несколько дней, поскольку медведь возвращается каждую ночь. У мужчины на груди был синяк, нога была перевязана, почти закончились патроны для пистолета, а дверь хижины была оторвана.

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Имя мужчины не называется, но официальные лица заявили, что ему за пятьдесят или за шестьдесят, а друзья сообщили, что он возвращался домой из поездки. Береговая охрана США доставила его в больницу, но заявила, что травмы не опасны для жизни. Как он оказался посреди глуши, где даже нет мобильной связи, неизвестно.

Департамент рыбы и дичи Аляски описывает штат как «медвежью страну», но подчеркивает, что агрессивные встречи с этим видом редки.