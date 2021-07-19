«На них можно заниматься сексом». Ирландский гимнаст развеял миф, что картонные кровати для олимпийцев слишком хрупкие

Пекельце

Ирландский гимнаст Рос МакКленаган опроверг информацию, что картонные кровати в Олимпийской деревне слишком хрупкие и не выдерживают резких движений.

Сначала ряд СМИ и самих участников соревнований ошибочно предположили, что такая «хрупкость» коек спроектирована для того, чтобы избежать сексуальных связей между олимпийцами во время пандемии. Но это оказалось неправдой, поскольку кровати представили еще до начала карантина.

«Кровати, которые установят в Олимпийской деревне в Токио, произведены из картона — это сделано, чтобы не допустить интимную связь между спортсменами. Кровати смогут выдержать вес только одного человека, чтобы не допустить ситуаций, «выходящих за рамки спорта», — написал американский легкоатлет Пол Челимо.

Однако некоторые пользователи поставили под сомнение гипотезу, что кто-то вообще думал о сексе, когда делал эти кровати, мол атлеты имеют очень разный вес, поэтому кровати изначально должны быть прочными.

Кроме того, отдельные спортсмены отметили, что при желании участники могут заняться сексом в другом месте или даже на полу.

Точку в спорах поставил ирландский гимнаст Рос МакКленаган. Он снял видео, где прыгает на кровати и оно выдерживает все движения и даже не ломается.

На ролик спортсмена обратили внимание представители соревнований и поблагодарили парня за то, что он развеял фейки.

«Спасибо, что развеял миф. Вы слышите это первыми от гимнаста ирландской сборной Риса МакКленгана — кровати из переработанного картона прочные!», — говорится в заметке.

Эти кровати презентовали еще в январе 2020 года, то есть задолго до введения карантинных ограничений. Тогда представители отмечали, что картонное кровать крепче, чем деревянное и выдерживает до 200 килограммов веса.

«Спортсмены, выступающие в этом году на Олимпийских играх в Токио, могут быть уверены, что их картонные постели не развалятся во время секса, при условии наличия только двух людей в постели»