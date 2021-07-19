«На них можна займатися сексом». Ірландський гімнаст розвіяв міф, що картонні ліжка для олімпійців надто крихкі

Ірландський гімнаст Ріс МакКленаган спростував інформацію, що картонні ліжка в Олімпійському селищі надто крихкі та не витримують різких рухів.

Спершу низка ЗМІ та самих учасників змагань помилково припустили, що така «крихкість» ліжок покликана уникнути сексуальних звʼязків між олімпійцями під час пандемії. Але це виявилось неправдою, оскільки ліжка представили ще до початку карантину.

«Ліжка, які встановлять в Олімпійському селищі в Токіо, виготовлені з картону — це зроблено, щоб не допустити інтимний звʼязок між спортсменами. Ліжка зможуть витримати вагу тільки однієї людини, щоб не допустити ситуацій, які «виходять за рамки спорту», — написав американський легкоатлет Пол Челімо.

Однак деякі користувачі поставили під сумнів думку, що хтось узагалі думав про секс, коли виготовляв ці ліжка, мовляв атлети мають дуже різну вагу, тож ліжка від початку мали б бути тривкими.

Крім того, окремі спортсмени зазначили, що за бажання учасники можуть зайнятися сексом в іншому місці чи навіть на підлозі.

Крапку в суперечках поставив ірландський гімнаст Ріс МакКленаган. Він зняв відео, де стрибає на ліжку і воно витримує усі рухи та навіть не ламається.

На ролик спортсмена звернули увагу представники змагань та подякували хлопцю за те, що він розвіяв фейки.

«Спасибі, що розвіяв міф. Ви чуєте це першими від гімнаста ірландської збірної Ріса МакКленагана — ліжка з переробленого картону міцні!», — йдеться у дописі.

Ці ліжка представили ще у січні 2020 року, тобто задовго до запровадження карантинних обмежень. Тоді представники відзначали, що картонне ліжко міцніше, ніж деревяне та витримує до 200 кілограмів ваги.

«Спортсмени, які виступають в цьому році на Олімпійських іграх в Токіо, можуть бути впевнені, що їхні картонні ліжка не розваляться під час сексу, за умови наявності тільки двох людей у ліжку»