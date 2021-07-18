На Камчатке зафиксировали «торнадо» из комаров. Энтомологи успокаивают — это норма

Пекельце

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На Камчатке в России местные жители сняли на видео несколько «торнадо» из комаров — кружившие насекомые формировали столбы высотой в несколько десятков метров. Вместе с тем энтомологи призывают население не волноваться и называют это обычным явлением.

Российские СМИ сообщили о «торнадо» из комаров 18 июля. Накануне жители поселка Усть-Камчатск сняли на видео огромные столбы из комаров — эти записи стали виральными.

«Я выехал сегодня рано утром, и, видать, попал в самый «замес». Сказать, какой высоты эти столбы были, не могу, кажется, до самых облаков. Их было много и в самом поселке, и вокруг», — рассказал житель Усть-Камчатского района Алексей Пономарев, заснявший комаров на видео.

Камчатские СМИ сообщают, что такие смерчи из комаров очень пугают туристов — но ничего опасного в них нет. «Это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок для того, чтобы спариться. Это явление ежегодное, но не всегда удается это увидеть, все зависит от численности насекомых и погодных условий», — объяснила энтомолог Людмила Лобкова.