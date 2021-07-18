На Камчатці зафіксували «торнадо» з комарів. Ентомологи заспокоюють — це норма

На Камчатці в Росії місцеві жителі зняли на відео кілька «торнадо» з комарів — комахи кружляли і формували стовпи висотою в кілька десятків метрів. Водночас ентомологи закликають населення не хвилюватися і називають це звичайним явищем.

Російські ЗМІ повідомили про «торнадо» з комарів 18 липня. Напередодні мешканці селища Усть-Камчатськ зняли на відео величезні стовпи з комарів — ці записи стали віральними.

«Я виїхав сьогодні рано-вранці, і, певно, потрапив у самий «заміс». Сказати, якої висоти ці стовпи були, не можу, здається, до самих хмар. Їх було багато і в самому селищі, і навколо», — розповів житель Усть-Камчатського району Олексій Пономарьов, який і зняв комарів на відео.