Эсмеральда, Царь и Сулейман: Минюст опубликовал перечень трендовых редких имен для детей

Пекельце

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Министерство юстиции Украины опубликовало перечень самых популярных и трендовых редких имен, которыми называли новорожденных в первом полугодии 2021 года.

Так, самые трендовые редкие имена первого полугодия 2021 года:

для мальчиков: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт, Златослава.

для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весняна, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Квитка, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.

Самыми популярными же именами стали:

для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;

для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Отметим, что в мае 2020 года на Закарпатье ребенка назвали редко употребляемым мужским именем — Зеленский.