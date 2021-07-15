Пекельце

Эсмеральда, Царь и Сулейман: Минюст опубликовал перечень трендовых редких имен для детей

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Jenean Newcomb / Unsplash

Министерство юстиции Украины опубликовало перечень самых популярных и трендовых редких имен, которыми называли новорожденных в первом полугодии 2021 года.

Так, самые трендовые редкие имена первого полугодия 2021 года:

Самыми популярными же именами стали:

Отметим, что в мае 2020 года на Закарпатье ребенка назвали редко употребляемым мужским именем — Зеленский.