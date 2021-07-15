Эсмеральда, Царь и Сулейман: Минюст опубликовал перечень трендовых редких имен для детей

Министерство юстиции Украины опубликовало перечень самых популярных и трендовых редких имен, которыми называли новорожденных в первом полугодии 2021 года.
Так, самые трендовые редкие имена первого полугодия 2021 года:
- для мальчиков: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт, Златослава.
- для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весняна, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Квитка, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.
Самыми популярными же именами стали:
- для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;
- для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.
Отметим, что в мае 2020 года на Закарпатье ребенка назвали редко употребляемым мужским именем — Зеленский.
- В 2020 году самыми популярными именами для новорожденных детей стали Артем и София.
- Илон Маск и певица Граймс получили свидетельство о рождении сына. В документе его имя прописано как X AE A-XII Маск. Также Илон Маск впервые произнес по буквам имя сына — «Экс Эш Эй Твелв».