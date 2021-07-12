В Индии молния убила 11 человек. Они хотели сделать селфи под дождем

Пекельце

Tobias Franz / Flickr

В индийском городе Джайпур на туристической башне во время дождя группа людей делала селфи, в этот момент молния попала в туристов.

Об этом сообщает BBC.

Всего на сторожевой башне Амбер-форт находилось 27 человек, по меньшей мере 11 человек умерли, остальные — получили ранения. Большинство погибших — молодые люди.

С июня по сентябрь в Индии длится сезон муссонов, во время которого наблюдаются сильные дожди и грозы. Поэтому вследствие удара молнии ежегодно гибнет около двух тысяч человек.

Чаще молнии случаются в районах, где мало деревьев, что делает людей уязвимыми к ударам.