В Индии молния убила 11 человек. Они хотели сделать селфи под дождем
- Автор:
- София Телишевская
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Tobias Franz / Flickr
В индийском городе Джайпур на туристической башне во время дождя группа людей делала селфи, в этот момент молния попала в туристов.
Об этом сообщает BBC.
Всего на сторожевой башне Амбер-форт находилось 27 человек, по меньшей мере 11 человек умерли, остальные — получили ранения. Большинство погибших — молодые люди.
С июня по сентябрь в Индии длится сезон муссонов, во время которого наблюдаются сильные дожди и грозы. Поэтому вследствие удара молнии ежегодно гибнет около двух тысяч человек.
Чаще молнии случаются в районах, где мало деревьев, что делает людей уязвимыми к ударам.
- В Сальвадоре молния убила в воде 22-летнюю серфингистку Кэтрин Диас, которая готовилась к соревнованиям. Инцидент произошел 19 марта. На пляже Эль-Тунку Кэтрин увидела подругу, которая тоже занималась серфингом. Девушки обнялись в воде, а затем раздался гром и их отбросило ударом молнии. Кэтрин умерла мгновенно.