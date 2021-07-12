В Індії блискавка вбила 11 людей. Вони хотіли зробили селфі під дощем

В індійському місті Джайпур на туристичній вежі під час дощу група людей робила селфі, у цей момент блискавка влучила в туристів.

Про це повідомляє BBC.

Загалом на сторожовій вежі Амбер-форт перебувало 27 людей, щонайменше 11 осіб померли, інші — отримали поранення. Більшість загиблих — молоді люди.

Від червня до вересня в Індії триває сезон мусонів, під час якого спостерігаються сильні дощі та грози. Відтак унаслідок удару блискавки щороку гине близько двох тисяч людей.

Частіше блискавки трапляються в районах, де мало дерев, що робить людей вразливими до ударів.