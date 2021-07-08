В Индии три пьяных буйвола раскрыли тайник с незаконным алкоголем
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В индийском округе Гандинагар (штат Гуджарат) группа торговцев незаконным алкоголем попалась полиции из-за пьяных трех буйволов.
Об этом сообщает The Times of India.
Буйволы принадлежали трем фермерам, которые производили алкоголь и прятали бутылки с ним в контейнере с водой и под кормом. В один момент бутылки дали течь, а буйволы после водопоя начали прыгать и в целом странно себя вести.
Фермеры-братья вызвали ветеринара, когда буйволы перестали есть. Первый прибывший ветеринар не смог определить причину поведения животных, а второй обратил внимание на странный запах воды и ее желтоватый цвет.
В тайне от фермеров ветеринар позвонил в полицию.
Правоохранители пришли на ферму с рейдом. В контейнере с водой они нашли 101 бутылку с самогоном. Трех братьев-фермеров арестовали за незаконную торговлю.
Экспертиза установила, что животные пьянели из-за воды со спиртным. Сейчас их состояние стабильно, а задержанных ждет суд.
- В прошлом году пьяный поляк подрался с медведицей в зоопарке, после того как упал в вольер. Его оштрафовали за жестокость с животными и отсутствие медицинской маски.