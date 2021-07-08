В Индии три пьяных буйвола раскрыли тайник с незаконным алкоголем

Пекельце

В индийском округе Гандинагар (штат Гуджарат) группа торговцев незаконным алкоголем попалась полиции из-за пьяных трех буйволов.

Об этом сообщает The Times of India.

Буйволы принадлежали трем фермерам, которые производили алкоголь и прятали бутылки с ним в контейнере с водой и под кормом. В один момент бутылки дали течь, а буйволы после водопоя начали прыгать и в целом странно себя вести.

Фермеры-братья вызвали ветеринара, когда буйволы перестали есть. Первый прибывший ветеринар не смог определить причину поведения животных, а второй обратил внимание на странный запах воды и ее желтоватый цвет.

В тайне от фермеров ветеринар позвонил в полицию.

Правоохранители пришли на ферму с рейдом. В контейнере с водой они нашли 101 бутылку с самогоном. Трех братьев-фермеров арестовали за незаконную торговлю.

Экспертиза установила, что животные пьянели из-за воды со спиртным. Сейчас их состояние стабильно, а задержанных ждет суд.