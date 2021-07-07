Трамп во время визита в Европу говорил, что «Гитлер сделал много хорошего» для Германии

Пекельце

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В 2018 году на тот момент действующий президент США Дональд Трамп в личном разговоре с главой аппарата Белого дома Джоном Келли говорил, что Адольф Гитлер «сделал много хорошего» для экономики Германии в 1930-е годы.

Об этом пишут The Guardian и AFP со ссылкой на отрывок из книги Майкла Бендера из Wall Street Journal.

Это произошло во время импровизированного урока истории в поездке Трампа в Европу по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Келли «напомнил президенту, на чьей стороне были страны во время конфликта» и «соединил точки от Первой мировой войны до Второй мировой войны и всеми зверствами Гитлера».

Слова Трампа о Гитлере Келли ошеломили. Келли сказал президенту, что тот не прав, но Трампа это не остановило и он продолжил защищать Гитлера в контексте восстановления экономики Германии после Первой мировой.

Бендер после окончания президентского срока Трампа брал у него интервью. Трамп слова о Гитлере отрицает.