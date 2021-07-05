В РПЦ отказ от вакцинации против коронавируса назвали грехом
- Автор:
- Олег Панфилович
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Matt Allworth / Flickr
В Российской православной церкви объявили отказ от вакцинации против коронавируса грехом.
Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион, передает российский телеканал «Дождь».
«Я постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди приходят к священнику, чтобы покаяться в том, что не сделали вакцинацию себе или своим близким и стали невольной причиной гибели своих близких. Они приходят ко мне и спрашивают, как теперь с этим жить?» — заявил митрополит.
Он добавил, что таким людям «надо всю жизнь замаливать грех». «А грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке», — подытожил священнослужитель.
- В марте Министерство здравоохранения Украины в прямом эфире провело вакцинацию представителей религиозных организаций.
- Православная церковь Украины обнародовала свою позицию относительно вакцинации в день старта кампании по прививкам от коронавируса. Там отметили, что не имеют никаких возражений, но принуждать верующих не будут.