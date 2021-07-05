В РПЦ отказ от вакцинации против коронавируса назвали грехом

В Российской православной церкви объявили отказ от вакцинации против коронавируса грехом.

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион, передает российский телеканал «Дождь».

«Я постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди приходят к священнику, чтобы покаяться в том, что не сделали вакцинацию себе или своим близким и стали невольной причиной гибели своих близких. Они приходят ко мне и спрашивают, как теперь с этим жить?» — заявил митрополит.

Он добавил, что таким людям «надо всю жизнь замаливать грех». «А грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке», — подытожил священнослужитель.