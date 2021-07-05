Цукерберг в День независимости США прокатился на серфе с флагом и стал героем мемов

Пекельце

Глава Facebook Марк Цукерберг вновь стал героем мемов и шуток из-за своего странного поведения. В День независимости США, 4 июля, он опубликовал ролик о том, как он на озере катается на электрическом серфе с американским флагом в руках.

Видео сопровождается песней Джона Денвера Тake Me Home, Country Roads, ставшей символом Западной Вирджинии, консерваторов и реднеков.

В соцсетях видео Цукерберга многие назвали странным, а некоторые опять вспомнили о «неземном происхождении» миллиардера и «родстве с рептилоидами». Большинство людей восприняли ролик как основу для мемов.

Прошлые «покатушки» Цукерберга на серфе тоже спровоцировали тысячи мемов. Летом 2020 года он катался без флага, но изрядно намазавшись солнцезащитным кремом.