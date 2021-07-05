Цукерберг у День незалежності США проїхався на серфі з прапором і став героєм мемів

Голова Facebook Марк Цукерберг знову став героєм мемів і жартів через свою дивну поведінку. У День незалежності США, 4 липня, він опублікував ролик про те, як він на озері катається на електричному серфі з американським прапором в руках.

Відео супроводжується піснею Джона Денвера Take Me Home, Country Roads, яка стала символом Західної Вірджинії, консерваторів і реднеків.

У соцмережах відео Цукерберга багато хто назвав дивним, а деякі знову згадали про «неземне походження» мільярдера і «спорідненість із рептилоїдами». Більшість людей сприйняли ролик як основу для мемів.

Минулі катання Цукерберга на серфі теж спровокували появу тисяч мемів. Улітку 2020 року він катався без прапора, але добряче намастившись сонцезахисним кремом.