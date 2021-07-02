В «Борисполе» задержали мужчину, который пытался провезти в нижнем белье бриллиантов на 2 миллиона гривен

Пекельце

Facebook / Київська митниця

Киевские таможенники совместно с пограничниками в аэропорту «Борисполь» задержали мужчину за попытку контрабанды бриллиантов и драгоценных украшений в белье.

Об этом сообщается на странице таможенников.

Камни общей массой более 14 карат и 9 колец из белого золота, украшенных бриллиантами, мужчина вез авиарейсом из Турции и для прохождения таможенного контроля воспользовался упрощенной системой «зеленый коридор».

На вопрос сотрудников таможни о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, гражданин ответил отрицательно и сказал, что только личные вещи.

При осмотре личных вещей правоохранители обнаружили полиэтиленовый пакетик с девятью кольцами из белого металла со вставками из прозрачного камня и один бриллиант в конверте с сертификатом производителя. После этого мужчина добровольно достал еще один пакетик, в котором находились шесть коробочек с прозрачным бесцветным камнями. Все это он перевозил в нижнем белье, которое было на нем.

Анализатор драгоценных металлов и камней подтвердил, что обнаруженное — это бриллианты и изделия из белого золота. Украшения и драгоценные камни изъяты до решения суда. Их стоимость оценивается в 2 миллиона гривен. По данному факту киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил.