У «Борисполі» затримали чоловіка, який намагався провезти у спідньому діаманти на 2 мільйони гривень

Київські митники спільно з прикордонниками в аеропорту «Бориспіль» затримали чоловіка за спробу контрабанди діамантів і коштовних прикрас у білизні.

Про це повідомляється на сторінці митників.

Каміння загальною масою понад 14 каратів і 9 каблучок з білого золота, оздоблених діамантами, чоловік віз авіарейсом з Туреччини, а для проходження митного контролю скористався спрощеною системою «зелений коридор».

На запитання співробітників митниці щодо наявності в нього товарів, які підлягають декларуванню, громадянин надав заперечну відповідь і сказав, що має лише особисті речі.

Під час огляду особистих речей правоохоронці виявили поліетиленовий пакетик з дев’ятьма каблучками з білого металу зі вставками з прозорого каміння та один діамант у конверті з сертифікатом виробника. Після цього чоловік добровільно дістав ще один пакетик, в якому було шість пакунків із прозорим безбарвним камінням. Усе це він переміщував у спідній білизні, яка була на ньому.

Аналізатор дорогоцінних металів і каміння підтвердив, що виявлене – це діаманти та вироби з білого золота. Прикраси та коштовне каміння вилучено до рішення суду. Їхня вартість оцінюється у 2 мільйони гривень. За цим фактом київська митниця склала протокол про порушення митних правил.