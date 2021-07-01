Минобороны опубликовало фото репетиции парада ко Дню Независимости. На них курсантки маршируют на каблуках

Пекельце

АрміяInform

Министерство обороны обнародовало фотографии репетиции военного парада к 30-летию независимости Украины. На них курсантки учатся маршировать на каблуках.

Об этом сообщается на странице Facebook ведомства.

«На нынешнем параде вся женская «коробка» будет представлена курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2018 году это была смешанная «коробка», в которую входили девушки из Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут и наши курсантки», — рассказал преподаватель ВИКНУ майор Евгений Балабушка.

Он также подтвердил, что на параде девушки будут маршировать в обуви на каблуках. Одна из курсанток, Иванна Медвидь сообщила, что в такой обуви действительно идти строевым шагом труднее.

«Сегодня впервые тренировки проходят в туфлях на каблуках. Это немного сложнее, чем в берцах, но мы стараемся. В параде я буду участвовать впервые. Очень этого хотела. Когда еще в школе училась, любила смотреть на парады. На тренировках очень стараюсь, чтобы не подводить ни наших офицеров, ни нашу «коробку», — рассказала она.

В комментариях под этой публикацией пользователи резко раскритиковали идею марша на каблуках. Они отмечают, что для девушек это невероятно сложно, и называют «нескрываемым садизмом».