Міноборони опублікувало фото репетиції параду до Дня Незалежності. На них курсантки марширують на підборах

Міністерство оборони оприлюднило фотографій репетиції військового параду до 30-річчя незалежності України. На них курсантки вчаться марширувати на підборах.
Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.
«На цьогорічному параді вся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2018 році це була змішана «коробка», до якої входили дівчата з Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут і наші курсантки», — розповів викладач ВІКНУ майор Євген Балабушка.
Він також підтвердив, що на параді дівчата маршируватимуть у взутті на підборах. Одна із курсанток, Іванна Медвідь повідомила, що в такому взутті справді йти стройовим кроком важче.
«Сьогодні вперше тренування відбувається у туфлях на підборах. Це трішечки важче, ніж у берцях, але ми стараємося. У параді я братиму участь вперше. Дуже цього хотіла. Коли ще у школі вчилась, любила дивитись на паради. На тренуваннях дуже стараюсь, щоб не підводити ні наших офіцерів, ні нашу «коробку», — розповіла вона.
У коментарях під цією публікацією користувачі різко розкритикували ідею маршу на підборах. Вони зазначають, що для дівчат це неймовірно складно, і називають «неприхованим садизмом».
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