Во Франции задержали женщину, устроившую массовую аварию на этапе «Тур де Франс». В ней столкнулись 50 человек

Пекельце

John Cameron / Unsplash

Во Франции задержали женщину, которая устроила массовую аварию во время этапа велогонки «Тур де Франс».

Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент случился 26 июня. На участке возле холма Сен-Ривуаль в городе Сен-Каду, недалеко от Бреста, женщина выбежала на дорогу, где проходила гонка. Она держала в руках плакат с посланием, написанным для своей семьи. Это привело к аварии немецкого гонщика Тони Мартина и еще около 50 человек. В результате инцидента 21 человек получил травму.

После этого прокуратура Бретани начала уголовное расследование, а представитель жандармерии призвал общественность помочь найти женщину. «Зритель, виновный в происшествии, покинул место происшествия до приезда следователей», — сказал он.

Женщине грозит уголовное наказание в виде одного года тюремного заключения и $18 тысяч штрафа.