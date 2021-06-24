В Греции священник на суде облил кислотой 10 человек. Его хотели лишить сана за хранение кокаина

Пекельце

В Афинах, в монастыре Петраки во время церковного суда обвиняемый священник облил кислотой десятерых человек, среди которых семь епископов и один полицейский.

Об этом пишет The Guardian.

На суде обсуждался вопрос о лишении его сана за хранение кокаина. Священник прятал под рясой около 1,8 грамма и признался, что хранил наркотик «для личного пользования».

В какой-то момент священник бросился обливать кислотой окружающих и последним задел полицейского, который его задержал. В основном пострадавшие получили ожоги рук и лица. Госпитализировали семерых людей, в том числе трех епископов. Их состояние оценивается как тяжелое.

Элладская православная церковь назвала инцидент варварским и шокирующим. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал от имени государства всю необходимую медицинскую помощь, а президент Катерина Сакелларопулу резко осудила нападение.

Также соболезнования выразил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний.