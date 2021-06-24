У Греції священник на суді облив кислотою 10 людей. Його хотіли позбавити сану за зберігання кокаїну

В Афінах, у монастирі Петракі під час церковного суду обвинувачений священник облив кислотою десятьох людей, серед яких сім єпископів і один поліцейський.

Про це пише The Guardian.

На суді обговорювали питання про позбавлення його сану за зберігання кокаїну. Священник ховав під рясою близько 1,8 грама і зізнався, що зберігав наркотик «для особистого користування».

Якоїсь миті священник кинувся обливати кислотою оточуючих і останнім зачепив поліцейського, який його затримав. Постраждалі отримали переважно опіки рук і обличчя. Госпіталізували сімох людей, зокрема трьох єпископів. Їхній стан оцінюється як важкий.

Елладська православна церква назвала інцидент варварським і шокуючим. Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс пообіцяв від імені держави всю необхідну медичну допомогу, а президент Катерина Сакелларопулу різко засудила напад.

Також співчуття висловив предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній.