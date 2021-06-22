Мэр Ивано-Франковска объявил «охоту» на авторов граффити, рекламирующие наркотики — вознаграждение 10 тысяч гривен

Пекельце

Руслан Марцинкив / Facebook

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил «охоту» за людьми, которые разрисовывают заборы и фасады в городе, оставляя на них рекламу наркотиков.

За пойманного правонарушителя мэр обещает заплатить 10 тысяч гривен, говорится в посте Марцинкива в Facebook.

«Хуже всего в надписях, которые «украшают» заборы и фасады в городе, даже не то, что это хулиганство. А то, что каждый второй случай — это реклама наркотиков... Тем, кто поймает злоумышленника, даем 10 тысяч гривен премии. Муниципалы, полиция — без разницы. Надо поймать хотя бы одного и показательно наказать», — написал мэр.

Мэр также вспомнил случай, когда в городе 24-летний водитель в состоянии наркотического опьянения наехал на 5-летнего мальчика.

«А потом удивляемся, почему водитель под кайфом сбивает ребенка», — написал мэр Ивано-Франковска.

Марцинкив отметил, что таких правонарушителей «надо ловить, фотографировать и наказывать».