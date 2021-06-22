Мер Івано-Франківська оголосив «полювання» на авторів графіті, які рекламують наркотики — винагорода 10 тисяч гривень

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив «полювання» за людьми, які розмальовують паркани та фасади в місті, залишаючи на них рекламу наркотиків.

За спійманого правопорушника мер обіцяє заплатити 10 тисяч гривень, йдеться у дописі Марцінківа у Facebook.

«Найгірше в надписах, які «прикрашають» паркани та фасади в місті, навіть не те, що це хуліганство. А те, що кожен другий випадок — це реклама наркотиків… Тим, хто зловить зловмисника, даємо 10 тисяч гривень премії. Муніципали, поліція — байдуже. Треба зловити хоча б одного й показово покарати», — написав міський голова.