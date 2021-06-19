На Мальте детям на экзамене дали перевести предсмертную записку

Пекельце

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

На Мальте на государственном экзамене для школьников 15 и 16 лет, который дает право на поступление в университет, в задании по переводу с арабского языка на английский предложили текст записки, в которой мужчина сообщает жене и детям, что хочет совершить суицид.

Об этом сообщает Times of Malta.

Экзаменационная комиссия уже извинилась за то, что попросила подростков перевести предсмертную записку. Студенты были поражены отрывком, в котором есть слова: «Я покину эту жизнь и умру».

В переводе говорится: «Моя дорогая жена и дети, мне так грустно, что я больше не могу продолжать жить. Когда ты прочитаешь это письмо, я буду уже мертв, и ты больше меня не увидишь. Я многое делал для тебя, когда был молод, но теперь я стар и беден, поэтому ты бросила меня, и я решил умереть. Быть может, для меня уготована другая жизнь. Быть может, я буду там счастлив. Быть может, я буду в окружении таких же бедных людей, как и я. Я люблю тебя. Прощай».

Aladdin Attiga / Twitter

Экзаменационная комиссия объяснила, что текст выбирали члены комиссии с арабского языка «на основе своих профессиональных знаний и опыта», и пообещала школьникам, что этот инцидент не повлияет на их оценки.

Однако это не первый случай в этом году, когда выбор заданий комиссией вызывает критику. Так, например, студентов на прошлой неделе попросили написать эссе о драке между мальтийцами и иностранцами.