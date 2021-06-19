На Мальті дітям на екзамені дали перекласти передсмертну записку

На Мальті на державному іспиті для школярів 15 і 16 років, що дає право на вступ до університету, у завданні з перекладу з арабської мови англійською запропонували текст записки, в якій чоловік повідомляє дружині та дітям, що хоче вчинити суїцид. Про це повідомляє Times of Malta. Екзаменаційна комісія вже вибачилася за те, що попросила підлітків перевести передсмертну записку. Студенти були вражені уривком, в якому є слова :«Я залишу це життя і помру».

У перекладі йдеться: «Моя дорога дружина і діти, мені так сумно, що я більше не можу продовжувати жити. Коли ти прочитаєш цей лист, я буду вже мертвий, і ти більше мене не побачиш. Я багато робив для тебе, коли був молодий, але тепер я старий і бідний, тому ти кинула мене, і я вирішив померти. Можливо, для мене уготоване інше життя. Можливо, я буду там щасливий. Можливо, я буду в оточенні таких же бідних людей, як і я. Я люблю тебе. Прощавай». Aladdin Attiga / Twitter Екзаменаційна комісія пояснила, що текст обирали члени комісії з арабської мови «на основі своїх професійних знань і досвіду», і пообіцяла школярам, що цей інцидент не вплине на їхні оцінки.