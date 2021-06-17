Пользователи Twitter устроили флешмоб с фотографиями родственников на панорамах Google Street View
- Автор:
- София Телишевская
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Leon Neal / Staff
Пользователи соцсети Twitter обмениваются скриншотами из Google Street View, на которых изображены их умершие друзья и родственники.
Этот тренд заметили журналисты ВВС.
В твите, который запустил этот флешмоб, мужчина написал, что благодаря Google картам он может иногда возвращаться в 2009 год и видеть, как его родители, держась за руки, идут по улице.
«Я потерял их обоих, восемь и шесть лет назад», — написал пользователь Seán.
Это вызвало волну подобных публикаций, люди начали искать знакомых, друзей и близких, которых случайно на фото зафиксировал сервис панорамного просмотра улиц во всем мире.
Журналист Нил Хендерсон с BBC говорит, что нашел фото своего покойного отца, который стоит у входной двери.
«У меня есть сотни фотографий моего папы, но Google Street View дает ощущение, словно он все еще рядом», — написал Хендерсон.
Еще один твит показал изображение пожилой женщины, которая выходит из дома.
Многие пользователи отметили, что такие фото заставили их почувствовать связь с умершими.