Користувачі Twitter влаштували флешмоб із фотографіями родичів на панорамах Google Street View

Користувачі соцмережі Twitter обмінюються скриншотами з Google Street View, на яких зображені їхні померлі друзі та родичі.

Цей тренд помітили журналісти ВВС.

У твіті, який запустив цей флешмоб, чоловік написав, що завдяки Google картам він може іноді повертатися у 2009 рік і бачити, як його батьки, тримаючись за руки, йдуть вулицею.

«Я втратив їх обох, вісім і шість років тому», — написав користувач Seán.

Це викликало хвилю подібних публікацій, люди почали шукати знайомих, друзів чи близьких, яких випадково на фото зафіксував сервіс панорамного перегляду вулиць у всьому світі.

Журналіст Ніл Хендерсон з BBC каже, що знайшов фото свого покійного батька, який стоїть біля вхідних дверей.

«У мене є буквально сотні фотографій мого тата, але Google Street View дає відчуття, наче він досі поруч», — написав Хендерсон.

Ще один твіт показав зображення літньої жінки, яка виходить з будинку.

Багато користувачів зазначили, що такі фото змусили їх відчути звʼязок із померлими.