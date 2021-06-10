«Никогда такого не было — и снова произошло». «Укрзалізниця» раскритиковала боксера Усика за фото на путях

Пекельце

Facebook / Укрзалізниця

«Укрзалізниця» раскритиковала украинского боксера Александра Усика за фотографию, сделанную на железнодорожных путях.

Об этом сообщается на странице компании.

«Никогда такого не было — и снова случилось... «Укрзалізниці» раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев. На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей», — сообщили в компании.

В «Укрзалізниці» подчеркнули, что являются сторонниками боксера, однако правила важно соблюдать. «Призываем Александра больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников. И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа. И пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы «Укрзалізниці», — пожелали в компании.