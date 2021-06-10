«Ніколи такого не було — і знову сталося». «Укрзалізниця» розкритикувала боксера Усика за фото на коліях

«Укрзалізниця» розкритикувала українського боксера Олександра Усика за фотографію, зроблену на залізничних коліях.

Про це повідомляється на сторінці компанії.

«Ніколи такого не було — і знову сталося... «Укрзалізниці» вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців. Цього разу відомий боксер Олександр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж», — повідомили у компанії.

В «Укрзалізниці» підкреслили, що вони є прихильниками боксера, проте правил важливо дотримуватися. «Закликаємо Олександра більше не порушувати правила, бути прикладом для своїх шанувальників. І щиро бажаємо успішної підготовки до бою з Джошуа. І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки «Укрзалізниці», — побажали в компанії.