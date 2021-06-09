В США из-за нашествия цикад не смог взлететь самолет с журналистами, которые освещают визит Байдена в Европу

Пекельце

Самолет с американскими журналистами, которые будут освещать визит президента США Джо Байдена в Европу, не смог взлететь из-за нашествия цикад.

Об этом сообщает Yahoo News.

Насекомые забрались в двигатели самолета, не дав судну взлететь из международного аэропорта Даллеса в Вашингтоне в 21:00 по местному времени (04:00 по Киеву). В итоге было принято решение подготовить другой самолет.

Отмечается, что выбравшиеся из почвы насекомые сбрасывают оболочку, спариваются и откладывают яйца, а затем погибают. Один такой цикл длится приблизительно 17 лет. «Я буду помнить это нескончаемое ожидание рейса через 17 лет, цикады!» — написал в Twitter старший корреспондент CNN в Белом доме Фил Маттингли.

Миллиарды цикад появились в разных штатах США, включая Мэриленд, Пенсильванию, Вирджинию, Индиану и Теннесси. Издание напомнило, что в последний раз, когда они появлялись, Джордж Буш — младший был президентом США, соцсеть Facebook только что появилась, а Афины готовились проводить летние Олимпийские игры.