Монетный двор Литвы выпустил монеты, перепутав девиз своей страны с соседней

Пекельце

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Монетный двор Литвы выпустил монеты, на которых по ошибке отчеканили девиз на латышском языке.

Об этом сообщил Центральный банк Литвы.

Монетный двор Литвы выпустил 500 тысяч монет номиналом в €2, которые пользуются спросом среди коллекционеров. При этом, создатели перепутали лозунг, выгравированный на монете. Так, вместо надписи на литовском языке «Свобода. Единство. Процветание» (LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ) на ребре монеты размещена фраза на латышском языке: «Боже, благослови Латвию» (DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU). Это первая строчка гимна Латвии, которую она использует на своих денежных знаках.

Отмечается, что банк обратился к монетному двору за разъяснениями, а владельцы монет имеют право вернуть их, заменив на «правильные».