Монетний двір Литви випустив монети, переплутавши девіз своєї країни з сусідньою

Монетний двір Литви випустив монети, на яких помилково написаний девіз латвійською мовою.

Про це повідомив Центральний банк Литви.

Монетний двір Литви випустив 500 тисяч монет, номіналом в €2, які мають попит серед колекціонерів. При цьому, творці переплутали гасло, вигравіюване на монеті. Так, замість напису литовською мовою «Свобода. Єдність. Процвітання» (LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ) на ребрі монети розміщена фраза латвійською мовою «Боже, благослови Латвію» (DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU): це перший рядок гімну Латвії, який вона використовує на своїх грошових знаках.

Зазначається, що банк звернувся до монетного двору за розʼясненнями, а власники монет мають право повернути їх, замінивши на «правильні».