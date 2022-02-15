FT: Россия хочет сделать главой марионеточного правительства в Украине экс-нардепа Царева. Он руководит санаторием в Крыму

По данным американской разведки, в случае российского вторжения возможным главой марионеточного правительства в Украине может стать бывший нардеп от Партии регионов Олег Царев.

Об этом пишет Financial Times.

«Имя Царева как возможного кандидата Путина для смены режима в Украине было получено от американской разведки, сделавшей его доступным для разведывательного альянса «Пять глаз», в который входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Об этом сообщил чиновник, пожелавший остаться неназванным», — пишет издание.

Отмечается, что это предположение удивило представителей росссийских и украинских политических кругов, поскольку сейчас Царев управляет санаториями в оккупированном Россией Крыму. Financial Times удалось получить комментарий экс-нардепа.

«Это довольно забавная ситуация. Посмотри на меня. Меня даже не приглашают выступать на [российском] государственном телевидении, потому что я недостаточно важен. Я директор санатория в Ялте», — сказал Царев.

Издание подчеркивает, что по мнению аналитиков имя Царева в качестве главы марионеточного правительства имеет еще меньше смысла, чем предыдущие имена, упомянутые разведкой США и Великобритании, что вызывает вопросы о том, насколько хорошо Запад понимает планы Кремля в отношении Украины.

Царев — депутат Рады четырех созывов, в последний прошел от Партии регионов (2012 по 2014 год). В мае 2014 года баллотировался в президенты, но снял свою кандидатуру. В июне того же года Верховная Рада лишила его депутатской неприкосновенности и дала согласие на его арест по подозрению в сепаратизме.

В конце июня 2014 года Царев сбежал на оккупированный Донбасс, где стал «спикером парламента Союза народных республик» — органа проросссийских боевиков, который должен был объединить «парламенты» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».