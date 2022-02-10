В России подросток получил пять лет колонии за «подготовку подрыва здания ФСБ» в игре Minecraft

В России суд приговорил подростка Никиту Уварова к пяти годам лишения свободы за якобы подготовку к участию в террористической деятельности. Одной из улик в суде стало то, что подростки обсуждали, как в компьютерной игре Minecraft создать здание ФСБ и взорвать его.

Об этом пишет Meduza.

Уварова суд признал лидером группы и приговорил его к пяти годам колонии. Двое других подозреваемых освобождены от уголовной ответственности, потому что они сотрудничали со следствием. Они получили условные сроки.

Подростков задержали летом 2020 года в российском городе Канск. Им было тогда по 14 лет. Задержали их за то, что они клеили открытки с критикой власти и в поддержку политзаключенных на разных зданиях в городе, в частности, на здании Пенсионного фонда и ФСБ.

После задержания правоохранители трое суток допрашивали подростков без адвокатов и родных. Также они получили доступ к их перепискам в соцсетях – там парни обсуждали анархизм, пиротехнические исследования, разные фантастические виды вооружения. Там же обнаружили и обсуждение возможного подрыва здания в Minecraft.

Подростки получили подозрения в производстве взрывчатки и подготовке к участию в террористической деятельности. Уварова считали лидером группы, но он своей вины не признал. Двое других подозреваемых сначала признались и дали показания против Уварова, но потом отказались от своих слов.

«Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оклеветал. […] Я никого не собирался взрывать, я не террорист. […] Я просто хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда-то далеко отсюда», — рассказал Уваров во время своего последнего слова в суде.

До суда подростков отпустили из-под ареста, хотя Уваров пробыл в СИЗО 11 месяцев, а остальные двое подозреваемых находились под домашним арестом. Адвокаты же считают, что никаких доказательств вины подростков не было предоставлено: правоохранители не изъяли никаких взрывных устройств и не предоставили доказательств намерений проходить подготовку к террористической деятельности.