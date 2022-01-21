В Англии береговая охрана придумала, как спасти собаку от прилива воды — они прикрепили к дрону сосиску

В Англии в городе Хавант (графство Хемпшир) полиции пришлось творчески мыслить, чтобы спасти собаку от прилива воды: пожарные и береговая охрана решили прицепить к дрону сосиску, чтобы запах лакомства соблазнил пса отбежать в безопасное место.

Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел с собакой по имени Милли — помесью джек-рассела и уиппета. Она пропала 13 января, когда отвлеклась от хозяйки. Потом Милли заметили на прибрежных илистых мелях. Собака сопротивлялась попыткам спасателей отвести ее в безопасное место.

За собакой спасатели, полиция и береговая охрана следили с помощью дронов. В конце концов они решили свериться с правилами Управления гражданской авиации и MTOW [максимальная взлетная масса] их дронов и подсчитали, что могут прикрепить к дрону одну сосиску, которую взяли у местного жителя на пляже. Ее привязали веревкой. Поскольку Милли была голодна, это сработало.

И хотя спасателям удалось вывести Милли в безопасное место, она снова убежала, но уже воссоединилась со своей хозяйкой.