В Испании задержали одного из самых разыскиваемых итальянских мафиози — благодаря фотографиям из Google Maps

В Испании благодаря фотографиям на Google Maps правоохранители задержали одного из самых разыскиваемых итальянских мафиози Джоаккино Гаммино.

Об этом пишет The Guardian.

Гаммино арестовали в Галапагаре, городке недалеко от Мадрида. Там он жил долгие годы, женился, сменил имя на Мануэль, работал шеф-поваром и владел магазином фруктов и овощей.

Сицилийская полиция провела несколько расследований в поисках 61-летнего Гаммино, а в 2014 году был выдан европейский ордер на его арест. Беглеца проследили до Испании, но именно карты Google помогли определить его точное местонахождение.

Инструмент навигации сделал снимок двух мужчин, болтающих у магазина под названием El Huerto de Manu в Галапагаре. Полиция обратила внимание, что один из мужчин очень похож на Гаммино, но его личность смогли подтвердить, только когда наткнулись на объявление о соседнем ресторане под названием La Cocina de Manu.

Магазин и ресторан закрыты, но на странице La Cocina de Manu в Facebook полиция нашла фотографию Гаммино, одетого как шеф-повар. В меню ресторана было блюдо под названием Cena Siciliana, или сицилийский ужин.

Гаммино арестовали 17 декабря. Сообщается, после ареста мафиози сказал полиции: «Как вы меня нашли? Я даже не звонил семье 10 лет!» Гаммино принадлежал к мафиозному клану, который в 1990-х годах участвовал в противостоянии с Cosa Nostra, главной мафиозной сетью Сицилии. Задержанного разыскивали за убийство и другие преступления, связанные с мафией. В последний раз его арестовали в Барселоне в 1998 году. Он отбывал пожизненное заключение в тюрьме в Риме, но в 2002 году во время съемок фильма в тюрьме ему удалось бежать.