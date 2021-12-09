Во Львове суд оправдал доцента, который за $400 написал студенту дипломную работу. Он называл это «оплатой творческой работы»

Жовковский районный суд Львова полностью оправдал доцента Львовского национального аграрного университета, который в 2016 году написал дипломную работу вместо своего студента и взял за это $400. Судья согласился с аргументами защиты, что это была не взятка, а «оплата научной творческой работы».

Об этом пишет Zaxid.net.

Доцент кафедры машиностроения ЛНАУ Олег Соколовский в 2016 году был научным руководителем дипломной работы студента-заочника с другой кафедры и предложил написать работу вместо него за $500. После торга студент сбил цену до $400 и принес их Соколовскому. В момент передачи денег преподавателя задержала полиция.

В том же году Жовковский районный суд признал Соколовского виновным в получении взятки и оштрафовал его на 21,2 тысячи гривен с запретом быть научным руководителем и принимать экзамены у студентов.

Соколовский не согласился с приговором и подал апелляцию, а затем еще и кассацию. В результате через пять лет Кассационный суд вернул дело преподавателя на новое рассмотрение.

Согласно материалам дела, Соколовский мотивировал свои действия тем, что ему нужны были средства на лечение отца. Кроме того, доцент настаивал, что имеет право писать научные работы, и такую работу он выполнял в нерабочее время, не используя оборудование учреждения, где работал. «Он хотел предоставить студенту необходимые консультации, но тот сообщил, что не умеет чертить на компьютере, поэтому не может сам написать свою дипломную работу. Считает, что деньги получил правомерно», — цитирует издание материалы дела.

По словам Соколовского, он «не требовал неправомерной выгоды, а получил средства как оплату его научной творческой работы». Преподаватель считает, что студент должен защитить дипломную работу, а кто ее напишет — не важно. «Если студент не желает самостоятельно писать дипломную работу, ее текст может изготовить любое другое лицо», — считает преподаватель.

Отмечается, что в судебном разбирательстве участвовал бывший студент Соколовского, который подтвердил, что преподаватель предложил ему написать дипломную работу и помочь в успешной защите за $500.

В итоге судья Жовковского райсуда Владимир Микула не увидел ничего незаконного в написании дипломной работы для студента за деньги. По его мнению, преступлением можно было бы считать попытку Соколовского повлиять на положительную оценку за дипломную работу. Впрочем, по мнению судьи, если Соколовский не был членом экзаменационной комиссии, он не мог принимать решение о допуске дипломного проекта к защите и влиять на его оценку — хотя Соколовский как научный руководитель мог предоставить одобрительный отзыв на работу, которую сам же и написал.

Также суд учел, что пять лет назад другой суд осудил члена экзаменационной комиссии, который взял у этого же студента $200 за успешную защиту, поэтому судья Микула решил, что в этом деле уже нашли виновного.

В конце концов судья Микула решил, что в действиях Соколовского не было состава уголовного правонарушения. Он полностью оправдал преподавателя по этому делу. У прокуратуры есть 30 рабочих дней, чтобы подать апелляцию на этот приговор.