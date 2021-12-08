СМИ: В Северной Корее ввели новые налоги, чтобы Ким Чен Ын подарил детям конфеты на свой день рождения

В Северной Корее были введены новые налоги для домохозяйств. Деньги пойдут на то, чтобы закупить конфеты для всех детей, которые традиционно вручает лидер КНДР Ким Чен Ын на свой день рождения.

Об этом пишет Radio Free Asia со ссылкой на собственные источники.

Органы местных властей в КНДР требуют, чтоб люди фактически заплатили за ингредиенты для конфет. Деньги пойдут на покупку муки и сахара.

В некоторых регионах власти также начали забирать у людей яйца для конфет, что привело к нехватке продуктов.

Традицию дарить конфеты детям на свой день рождения начал еще основатель КНДР Ким Ир Сен. Сейчас в стране сладости дарят на день рождения Ким Ир Сена (15 апреля), день рождения Ким Чен Ира (16 февраля) и день рождения Ким Чен Ына (8 января).