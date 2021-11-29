В Англии десятки людей три дня жили в пабе, который замело снегом. Все это время они развлекались

В Англии из-за шторм «Арвен», который 26 ноября обрушился на север и северо-восток Великобритании, десяткам людей пришлось жить три дня в пабе, который замело снегом.

Об этом пишет ВВС.

Люди застряли в пабе отеля Tan Hill Inn, который называют самым высоким пабом страны. Одинокий отель Tan Hill Inn, здание которого построили в XVII веке, находится в районе почти незаселенной возвышенности Йоркшир-Дейлс. Он расположен на высоте 528 метров над уровнем моря.

В пятницу, 26 ноября, в Tan Hill Inn собрались около 60 человек на трибьют-концерт группы Oasis. Ближе к вечеру сильный снег замел все дороги в округе, а сам отель оказался засыпан метровым слоем снега. Полиция и спасатели посоветовали людям остаться в отеле до улучшения погодных условий, что они и сделали.

Менеджер отеля и хозяйка паба Никола Таунсенд рассказала, что 40 человек разместили в гостинице, а для остальных в зале паба оборудовали импровизированный лагерь. Все это время люди проводили викторины, играли в настольные игры, пили пиво и пели в караоке.

После «спасения» и расчистки снежных завалов посетители Tan Hill Inn рассказали, что в отеле и пабе царила праздничная атмосфера. Все очень подружились, а одна из «спасенных» женщин заявила, что не хотела уезжать.