ВОЗ (в очередной раз) обвиняют в подыгрывании Китаю. Она «проскочила» букву Си, выбирая название для нового штамма

Всемирную организацию здравоохранения обвинили в подыгрывании Китаю, потому что она пропустила букву греческого алфавита Си, когда давала название новому штамму коронавируса — «Омикрон». Дело в том, что Си — это имя лидера Китая Си Цзиньпина.

Отметим, что, кроме Си, ВОЗ пропустила и букву Ню, поскольку ее можно спутать со словом «новый» (new).

«Две буквы пропустили — Nu и Xi — потому что Nu очень легко спутать с «новым», а XI не использовался, потому что это распространенная фамилия, а передовые методы ВОЗ для обозначения новых болезней предлагают избегать «оскорблений любых культурных, социальных, национальных, региональных, профессиональных или этнических групп», — говорится в заявлении ВОЗ, которое цитирует The Indian Express.

Но Daily Mail пишет, что это решение предоставило еще больше доказательств, что ВОЗ боится Коммунистической партии Китая. Организацию уже обвиняли в том, что она помогает Китаю замять историю начала пандемии.