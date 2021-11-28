ВОЗ (в очередной раз) обвиняют в подыгрывании Китаю. Она «проскочила» букву Си, выбирая название для нового штамма

Всемирную организацию здравоохранения обвинили в подыгрывании Китаю, потому что она пропустила букву греческого алфавита Си, когда давала название новому штамму коронавируса — «Омикрон». Дело в том, что Си — это имя лидера Китая Си Цзиньпина.
Отметим, что, кроме Си, ВОЗ пропустила и букву Ню, поскольку ее можно спутать со словом «новый» (new).
«Две буквы пропустили — Nu и Xi — потому что Nu очень легко спутать с «новым», а XI не использовался, потому что это распространенная фамилия, а передовые методы ВОЗ для обозначения новых болезней предлагают избегать «оскорблений любых культурных, социальных, национальных, региональных, профессиональных или этнических групп», — говорится в заявлении ВОЗ, которое цитирует The Indian Express.
Но Daily Mail пишет, что это решение предоставило еще больше доказательств, что ВОЗ боится Коммунистической партии Китая. Организацию уже обвиняли в том, что она помогает Китаю замять историю начала пандемии.
ВОЗ начала называть новые штаммы буквами греческого алфавита, а не по месту, где они появились, — на том основании, что они легко произносятся и не стигматизируют ярлыки. Так, например, Индия просила не называть штамм коронавируса «Дельта» индийским, потому что это плохо влияет на имидж страны.
- 11 ноября в Ботсване выявили новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже выявили в Британии, Италии, Германии, Чехии и Австралии.
- Из-за него Британия, Швейцария, Израиль и ряд других стран ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик.