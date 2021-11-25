В США мужчину, 40 лет похищавшего антиквариат, приговорили к одному дню заключения

В США мужчина, укравший из музеев десятки раритетных экспонатов, получил один день заключения.

Об этом пишет BBC.

78-летнего Томаса Гэвина задержали в прошлом году, когда он пытался продать винтовку Кристиана Ортера — одну из двух сохранившихся с оригинальным кремневым механизмом винтовок, на которой указано имя производителя, место и дата изготовления. Она стоит более $175 тысяч. Гэвин похитил это оружие еще в 1971 году.

На допросе в ФБР мужчина признался в краже этой винтовки, а также в краже других старинных винтовок XVIII и XIX веков из музеев по всему штату Пенсильвания. Выйти на преступника удалось благодаря скупщику антиквариата, который выяснил, что винтовка Ортера была похищена.

Рассматривая дело, суд пришел к выводу, что срок давности по многим кражам уже истек. Адвокат охарактеризовал Гэвина как «коллекционера различных старых вещей», отметив, что его дом «забит» антикварными товарами. «Прибыль не была его мотивацией», — настаивает адвокат.

В итоге, помимо дня за решеткой, Гэвина приговорили к трем годам нахождения под надзором, включая один год домашнего ареста, а также к штрафу в размере $25 тысяч и возмещению пострадавшим $23 385.