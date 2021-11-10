В Instagram мошенник временно заблокировал страницу гендиректора соцсети и сообщил о его смерти

В Instagram мошенник временно заблокировал страницу генерального директора соцсети Адама Моссери и сообщил в техподдержку о его смерти.

Об этом пишет VICE.

Аккаунт Моссери был заблокирован благодаря функции Instagram, которая позволяет заблокировать доступ к странице, если другие пользователи сообщат о смерти ее владельца. При этом отключается возможность вносить какие-либо изменения в уже опубликованный контент.

«Мне кажется смешным, что Instagram позволяет таким вещам вообще происходить на своей платформе», — отметил мошенник.

Он также показал электронные письма общения с поддержкой Instagram и скриншот заблокированного аккаунта Моссери. Доступ к странице для гендиректора оперативно восстановили, но, по словам мошенника, в других случаях процесс восстановления затягивается на более длительное время.

Vice News

Во время общения техподдержка Instagram запросила свидетельство о смерти, некролог или новость о смерти владельца страницы. Для блокировки аккаунта мошенник создал фейковый некролог о «смерти» Моссери.

«Как и в других интернет-сервисах, в Instagram есть онлайн-формы, которые помогают людям сообщать о подозрительной активности или о смерти друга или члена семьи. К сожалению, некоторые люди злоупотребляют этими формами, поэтому мы нанимаем следователей и специалистов по кибербезопасности, чтобы выявлять мошенников и усложнять им задачу», — прокомментировали этот инцидент в Instagram.