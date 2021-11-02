В России экс-руководителя СИЗО назначили директором школы. Заключенные его изолятора жаловались на издевательства

В России бывшего заместителя начальника следственного изолятора назначили директором местной школы. Заключенные этого изолятора заявляли о пытках и унизительных условиях содержания.

Об этом пишет Insider.

Бывший замначальника СИЗО в Ачинске (Красноярский край) Евгений Мартынов приступит к своим обязанностям 9 ноября. В учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний Мартынов работал с 1994 года.

Местные журналисты изучили иски о пытках и унизительных условиях содержания в СИЗО-3. Только в 2020—2021 году Ачинский городской суд рассмотрел с десяток исков, касавшихся условий содержания заключенных в этом изоляторе.

Один из исков подал Александр Суворов, который попал в изолятор в 2019 году. Он был нездоров, потому сразу сообщил об острых болях и необходимости регулярно справлять нужду из-за заболевания. Это уведомление оставили без внимания. Администрация учреждения заставляла заключенного гулять каждый день «не менее часа», что сказывалось на его состоянии.

Суворова поместили в камеру динамического наблюдения (КДН), где арестованному пришлось три дня спать на голой резине. После этого он снова попытался привлечь внимание сотрудников к условиям содержания, за это его привязали к деревянному щиту и положили посреди камеры.

«Находясь в КДН в таком положении, он был вынужден справлять нужду под себя. 8 дней в КДН он находился без одежды — совершенно нагим, при этом за ним вели видеонаблюдение сотрудники противоположного пола», — говорится в решении суда.

Суворов просил компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей (110 тысяч гривен), но в октябре 2020 года отказался от иска, и дело было прекращено.

Еще один заключенный рассказал в иске, что в шести камерах СИЗО-3 не было туалетов, вместо них заключенным предлагали пользоваться пластиковыми ведрами. Тазов для личного пользования не было, одежду и постельное заключенные стирали в раковине, здесь же и сушили, поэтому в камерах при существующей антисанитарии была еще и влажность.