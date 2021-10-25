Жители острова Пасхи проголосовали на референдуме против возвращения туристов

Жители острова Пасхи приняли участие в референдуме 24 октября и проголосовали против того, чтобы открывать для туристов границы, которые закрыли полтора года назад из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Time News.

Вопрос был «Вы хотите, чтобы открыли остров 1 января?». Против 649 голосов, за 320. В голосовании приняли участие 972 человека или менее 20% жителей.

Результат голосования не является обязательным, и окончательное решение будут принимать органы здравоохранения региона чилийского города Вальпараисо, от которого зависит остров Пасхи, или чилийским Министерством здравоохранения.

Сейчас на острове зарегистрировано 8 случаев коронавируса и ни одного нового случая с сентября 2020 года. С начала пандемии также там не было ни одного умершего от ковида. По официальным данным, на острове Пасхи вакцинировано 73% населения.

Остров Пасхи известен своими мегалитами загадочного происхождения и насчитывает около 10 тысяч жителей, 60% из которых составляют народ Рапа-Нуи (первоначальное название острова). Они не видели ни одного туриста с марта 2020 года.

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«Остров получает доход от индустрии туризма. Это источник экономики», — сказал AFP Сальвадор Атан, вице-президент местной общины Мау Хенуа, которая управляет национальным парком Рапа-Нуи.