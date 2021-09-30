«Кривые» Месси с Роналду, баги и недоработки. Симулятор eFootball 2022 получил самый низкий рейтинг в истории магазина игр Steam

Футбольный симулятор eFootball 2022 от японской студии Konami установил антирекорд в магазине игр Steam: сразу после выхода пользователи обвалили рейтинг игры из-за множества багов, недоработок и низкого качества прорисовки лиц футболистов.

Об этом пишет TJournal.

Игра стала наиболее низко оцененной игрой за всю историю сервиса, получив 92% негативных отзывов. В них пользователи жаловались на устаревшую графику, медленную загрузку и другие недостатки, несмотря на заверения разработчиков, что игра выйдет на абсолютно новом движке.

В Twitter пользователи также стали делиться примерами багов и искажений графики. При этом больше всего поклонников игры расстроила прорисовка лиц Криштиану Роналду и Лионеля Месси.